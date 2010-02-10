Устранить ошибку 504 Gateway Time-out

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Закрыт3 заявки183 просмотра

После запуска скрипта, сервер выдает ошибку:

504 Gateway Time-out

nginx/0.7.59

Нужно разобраться, в чем дело и устранить ошибку.

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Всем спасибо - вопрос решен.

Nginx
15 лет назад
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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