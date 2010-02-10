Ищем суперадмина для настройки выделенного сервера. Основные параметры: 1. Unix 2. Nginx 3. FastCGI 4. Сервер кеширования - memcached 5. Eaccelerator Личные качества ...
Устранить ошибку 504 Gateway Time-out
После запуска скрипта, сервер выдает ошибку:
504 Gateway Time-out
nginx/0.7.59
Нужно разобраться, в чем дело и устранить ошибку.
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Всем спасибо - вопрос решен.
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