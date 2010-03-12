Настроить Ubuntu Nginx FastCGI

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Завершен21 заявка334 просмотра

Ищем суперадмина для настройки выделенного сервера.

Основные параметры:

1. Unix

2. Nginx

3. FastCGI

4. Сервер кеширования - memcached

5. Eaccelerator

Личные качества - ответственность и компетентность

NginxUbuntu
15 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сергей, профессионал с своем деле и приятный в разговоре человек, с которым всегда можно найти общий язык. За помощь мы очень благодарны. Спасибо.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад