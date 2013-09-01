Восстановить систему

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки222 просмотра
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После краха райда вроде все восстановили, но после перезагрузки система не грузится в полном обьеме - пишет: unexpected inconsistency, удаленно не доступен.

Требуется помощь в скайпе в онлайне по проверке и восстановлению. Срочно.

10 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад