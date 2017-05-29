C++, WinApi/COM

Системное программированиеЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Небольшое задание по WinApi/COM, C++ (VS). Нужно посмотреть документацию/примеры и написать несколько функций.

7 лет назад
AlexP11223
Алекс 
29 летЛитва
12 лет в сервисе
Был
3 года назад