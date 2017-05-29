Разобраться с программным обеспечением станка с ЧПУ

Системное программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Нужно разобраться с ПО для намоточного станка X-Winder 4AXIS. Намоточный станок в наличии. 

ПО и видео к нему: www.xwinder.com/BUILD/

7 лет назад
guest_14902610507111
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад