HTTP прокси

Системное программированиеЗакрыт8 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать программу локального http проксика.

Задачи прокси:

1) модификация хедеров - изменение http заголовков так чтобы трафик проходил через веб-прокси, то есть при запросе http://site.com/page.html было прозрачное перенаправление на http://myserver.ru/script.php?http://site.com/page.html

2) полученный контент обрабатывался локальной программой (программа есть) и возвращался после обработки от прокси

16 лет назад
freecode
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад