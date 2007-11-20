HTTP прокси

Требуется разработать программу локального http проксика.

Задачи прокси:

1) модификация хедеров - изменение http заголовков так чтобы трафик проходил через веб-прокси, то есть при запросе http://site.com/page.html было прозрачное перенаправление на http://myserver.ru/script.php?http://site.com/page.html

2) полученный контент обрабатывался локальной программой (программа есть) и возвращался после обработки от прокси