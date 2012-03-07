Написать клиент для обмена данными (xml)

Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент.

Можно на десктопном можно на веб клиенте.

В прикрепленном файле приводятся значения (например order id) в соответствие с которыми нам нужно передать наши данные. Например если артикул товара у них называется good id то нам нужно именно в таком виде передать им xml, чтобы они могли считать информацию. Описание находится в аттач файле по адресу FB – Документы – Документы заказчика

1 файл нужно сформировать из данных: "Задание на оприходование товаров"

2 Задание на отгрузку товаров на сторону

3 Задание на отгрузку клиентам

Для выполнения этой задачи сторона которая дает прогу готова выделить человека для консультаций и любых вопросов – чтобы вы ему звонили писали по любым вопросам.

http://narod.ru/disk/45174151001.2208dd221c0652011a818be1c7dd2296/FBox%20(1).mmap.html

Для просмотра файлов mmap можно скачать бесплатную программу http://download.mindjet.com/MM71-E-394_Viewer.msi