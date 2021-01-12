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Обеспечить анонимный вывод средств с сайта лотереи
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Нужен специалист, который уже имел опыт разработки сайтов онлайн казино и других ресурсов. У нас сайт для проведения лотереи, юрист сказал что будем регистрировать бизнес за рубежом, так как лотереи в России нелегальны. Поэтому необходимо подключить либо готовую иностранную платежку, причем удобную для россиян, чтобы они смогли платить просто со своих банковских карт, а не путем создания криптокошельков, либо придумать свое решение для вывода средств и такое, чтобы спецслужбы не смогли вычислить конечного получателя средств. Разместить сайт также потребуется на иностранном хостинге. Также нужно будет обеспечивать безопасность сайта для обхода блокировок
Просим откликаться только тех программистов, которые либо имеют опыт в данной сфере, либо обладают знаниями.
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