Утилиты генерации/вычисления ключа зашифрованного контейнера LUCS

1) Техническое задание на разработку утилиты генерации ключа зашифрованного контейнера LUCS

Цель: разработать утилиту генерации ключа для зашифрованного файлового контейнера LUCS.

Платформа: Linux Ubuntu 18.04 х86_64

Средства разработки и технологии, которые могут быть применены: C/C++14, Bash, OpenSSL API. Возможно применение других средств по согласованию с заказчиком.

Полный текст ТЗ по запросу.

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2) Техническое задание на разработку утилиты вычисления ключа LUCS-контейнера и его открытия

Цель: разработать утилиту вычисления ключа файлового контейнера LUCS с целью его открытия.

Платформа: Linux Ubuntu 18.04 х86_64

Средства разработки и технологии, которые могут быть применены: C/C++14, Bash, OpenSSL API. Возможно применение других средств по согласованию с заказчиком.

Полный текст ТЗ по запросу.

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Справочная информация по работе с файловыми LUCS-контейнерами:

https://linuxconfig.org/how-to-use-a-file-as-a-luks-device-key