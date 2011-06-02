Программы на C# с отчетом

Системное программированиеЗакрыт6 заявок333 просмотра
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Привет.

Надо сделать несколько программ, составить отчет.

Все описание есть.

1)алгоритм слияния

2)перемножения матриц разными способами.

13 лет назад
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Essermin
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня