Программы на C# с отчетом

Есть множество GPS-трекеров, отправляющих строчки со своими координатами, необходимо реализовать многопоточный ява-сервер, который бы слушал определенный порт, и заносил точки в базу данных. Сервер только принимает сигналы от трекеров и заносит их в бд. Также в БД ...
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Привет.
Надо сделать несколько программ, составить отчет.
Все описание есть.
1)алгоритм слияния
2)перемножения матриц разными способами.
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