Python разработчик (не студент)

Системное программированиеЗакрытнет заявок214 просмотров
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Требуется опытный Python разработчик со знанием JavaScript на удаленную работу.

Проект связан с автоматизированной обработкой JavaScript кода, обработка строится на Python.

Обязательные требования:

- Хорошее знание Python;

- Знание JavaScript;

- Требуется понимать внутренности устройства компилятора. Термины S-EXP, AST должны быть прекрасно знакомы. Требуется опыт написания своих лексеров и парсеров. Не обязательно на Python. Примеры приветствуются.

Условия:

- удаленная работа;

- долгосрочное сотрудничество;

- полная или частичная занятость (не менее 2-3-х часов в день);

- достойная заработная плата.

Адрес для резюме: [email protected] (тема «Python разработчик»)

Просьба вместе с резюме присылать подробное описание опыта работы исходя из требований вакансии!

Python
13 лет назад
Findrik
Ирина 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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