Senior Developer C/C++

Системное программированиеЗакрытнет заявок127 просмотров
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Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал.

Работодатель – Крупная Международная Компания

Вакансия: SENIOR DEVELOPER С/C++ U475-SС

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков

• Создание новых платформ для мобильных устройств

• Проектирование систем хранения больших объемов информации и доступа к ним

• Участие в разработке программного обеспечения на всех стадиях жизненного цикла проекта

ТРЕБОВАНИЯ:

• ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОЗИЦИИ DEVELOPER С/C++ ОТ 5-ТИ ЛЕТ

• Высшее техническое образование

• ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПО НА ЯЗЫКЕ С/С++ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

• Опыт работы с операционными системами Linux, Android

• ENGLISH –Intermediate

• Гибкость мышления

• Творческий подход к решению проблем

ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• Интересную, динамичную работу в международной компании

• Перспективы для реализации профессионального и карьерного роста

• Медицинская страховка

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

(ориентируемся на Ваши пожелания)

• Корпоративные курсы английского языка

• Питание за счет компании

• Комфортабельный офис в центре города

Ждем Ваших резюме по адресу [email protected] с пометкой U475-SС

Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® - 25 лет в Европе.

13 лет назад
Lena_Suhoruk
Елена 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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