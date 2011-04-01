Senior Developer C/C++

На удаленную работу по поддержанию в рабочем состоянии и оперативного решения возникающих проблем требуется VoIP инженер желательно знание FreeSwith и Asterisk.
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Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал.
Работодатель – Крупная Международная Компания
Вакансия: SENIOR DEVELOPER С/C++ U475-SС
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков
• Создание новых платформ для мобильных устройств
• Проектирование систем хранения больших объемов информации и доступа к ним
• Участие в разработке программного обеспечения на всех стадиях жизненного цикла проекта
ТРЕБОВАНИЯ:
• ОПЫТ РАБОТЫ НА ПОЗИЦИИ DEVELOPER С/C++ ОТ 5-ТИ ЛЕТ
• Высшее техническое образование
• ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПО НА ЯЗЫКЕ С/С++ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
• Опыт работы с операционными системами Linux, Android
• ENGLISH –Intermediate
• Гибкость мышления
• Творческий подход к решению проблем
ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Интересную, динамичную работу в международной компании
• Перспективы для реализации профессионального и карьерного роста
• Медицинская страховка
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(ориентируемся на Ваши пожелания)
• Корпоративные курсы английского языка
• Питание за счет компании
• Комфортабельный офис в центре города
Ждем Ваших резюме по адресу [email protected] с пометкой U475-SС
Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® - 25 лет в Европе.
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