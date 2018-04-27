Создание библиотеки для Windows

на выполнениt задач по программированию специалиста по odoo PSQL phyton условия работы 1. мелкая тестовая задача 2. предоставление задач и заказа возможно работать постоянно в команде
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