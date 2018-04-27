Создание библиотеки для Windows

C/C++ Реверсный прокси-сервер, с клиент-серверной архитектурой: 1. Клиент находится на устройстве с процессором ARM (Linux) 1.1. Клиент подключается и поддерживает, переподключается к серверу, проверяет канал. 2. С другой стороны к серверу подключаются пользователи или прокси-серверы более выского уровня. Разработка ...