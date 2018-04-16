Наше JavaFX приложение выдаёт ошибку при запуске на Ubuntu. Нужно найти и устранить проблему. Текст ошибки: java.lang.NullPointerException at com.sun.prism.es2.ES2SwapChain.createGraphics(ES2SwapChain.java:214) at com.sun.prism.es2.ES2SwapChain.createGraphics(ES2SwapChain.java:40) at com.sun.javafx.tk.quantum.PresentingPainter.run(PresentingPainter.java:87) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308) at com.sun.javafx.tk.RenderJob.run(RenderJob.java:58) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumRenderer$PipelineRunnable.run(QuantumRenderer.java:125) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Быстрое преобразование Фурье на Java для постоянного потока данных
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Нужно написать быстрое преобразование Фурье на Java для постоянного потока данных. Можно использовать FFTW с врапером.
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