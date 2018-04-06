Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы

$1000
Системное программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы (1 день на страницу)  (с использованием библиотек) js. Например www.highcharts.com или аналогичных. Сайт содержит 1 график 3d  и графики 2d Должно получиться: 1) Быстро (см. сроки) 2) Красиво (по дизайну только рекомендации) ТЗ не идеальное, буду вносить уточнения по мере поступления вопросов прямо в гугл-диске.

Ссылка на ТЗ

https://drive.google.com/drive/folders/1a6Su-FKNTlTykYkSai2FNQnYfcTAoPjH?usp=sharing

6 лет назад
Pro_grammer
Александр 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв