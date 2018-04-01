Править прошивку AntMiner D3 (Linux)

Системное программированиеЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Подправить прошивку. Отключить проверку / работу с вентиляторами.

Данная функция требуется для работы плат в иммерсионной жидкости.

Прошивка вложена.

Linux
6 лет назад
OnClick
Игорь 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад