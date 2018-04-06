Cделать программу

Системное программированиеЗакрыт11 заявок173 просмотра
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Необходимо сделать программу, есть подробное ТЗ

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Оплата по этапно

6 лет назад
Pro_grammer
Александр 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв