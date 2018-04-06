Захват видео из Skype

$400
Системное программированиеЗакрыт1 заявка202 просмотра
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Задача не такая простая как кажется на первый взгляд.

Мне нужен исходный код на c# или vb.net

Требуется добраться до входящего видео потока Skype. Вариант с захватом куска экрана по размерам окна Skype не подходит. Нужно сделать видимо как-то через directshow с фильтрами. 

В идеале от вас рабочее приложение, где после нажатия на кнопку Старт -  будет выводиться входящий видео поток скайпа.

Из существующих - это должным образом работает в таких программках superthintin skype recorder, evaer skype recorder и free video skype recorder от dvdvideosoft.

У них это как правило оформлено в отдельную dll.

6 лет назад
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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