Захват видео из Skype

Замечательные МФУ Canon серии i-sensys имеют следующий недостаток: не сканируют по сети из под windows server. Нужно исправление этого косяка. Имеется аппарат mf244dw с которым можно экспериментировать.
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Задача не такая простая как кажется на первый взгляд.
Мне нужен исходный код на c# или vb.net
Требуется добраться до входящего видео потока Skype. Вариант с захватом куска экрана по размерам окна Skype не подходит. Нужно сделать видимо как-то через directshow с фильтрами.
В идеале от вас рабочее приложение, где после нажатия на кнопку Старт - будет выводиться входящий видео поток скайпа.
Из существующих - это должным образом работает в таких программках superthintin skype recorder, evaer skype recorder и free video skype recorder от dvdvideosoft.
У них это как правило оформлено в отдельную dll.
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