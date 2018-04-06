Настроить ip-tv

ip-tv сервер на линуксе с установленным tvheadent. Проблема основная - периодически заикаются каналы. Также не верно работает тв программа и подхватываются не все логотипы каналов. Рассмотрю только человека с опытом работы и настройки ip-tv сервера, также сдача работы - после недельного теста. Если вы работали с астрой, то можно поставить астру, если не та версия линукса, можем сменить на какую надо. тв карточка - tbs