Настроить ip-tv

Системное программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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ip-tv сервер на линуксе с установленным tvheadent. Проблема основная - периодически заикаются каналы. Также не верно работает тв программа и подхватываются не все логотипы каналов. Рассмотрю только человека с опытом работы и настройки ip-tv сервера, также сдача работы - после недельного теста. Если вы работали с астрой, то можно поставить астру, если не та версия линукса, можем сменить на какую надо. тв карточка - tbs 

6 лет назад
guest_15238648461884
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад