Программа для регистрации и ведения пациентов

Системное программированиеЗакрыт20 заявок280 просмотров
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Необходима программка для небольшой клиники. Основная идея такова: программа размещается на сервере и выполняет две основные функции:

1.Запись пациентов - коммуникация между врачами и администратором. Администратор производит запись к разным врачам и врачи могут видеть это удаленно, также врачи могут также удаленно помечать в своем аккаунте для администратора дни и время, в которые они принимать не смогут.  

2. История болезни и назначений - вносится врачом, также размещается на сервере - вкратце где-то так

Важно: есть работающая в программа, в которой не устраивает сырость и нестабильность работы некоторых функций , но которая вполне может быть использована как наглядный пример

6 лет назад
viacheslav
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад