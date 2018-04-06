Программа для регистрации и ведения пациентов

Необходима программка для небольшой клиники. Основная идея такова: программа размещается на сервере и выполняет две основные функции:

1.Запись пациентов - коммуникация между врачами и администратором. Администратор производит запись к разным врачам и врачи могут видеть это удаленно, также врачи могут также удаленно помечать в своем аккаунте для администратора дни и время, в которые они принимать не смогут.

2. История болезни и назначений - вносится врачом, также размещается на сервере - вкратце где-то так

Важно: есть работающая в программа, в которой не устраивает сырость и нестабильность работы некоторых функций , но которая вполне может быть использована как наглядный пример