Установить коды FB, VK, MT, GA, ЯМ на одностраничный сайт на главную и на страницу благодарности. Проверить корректность установки
Программа для регистрации и ведения пациентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима программка для небольшой клиники. Основная идея такова: программа размещается на сервере и выполняет две основные функции:
1.Запись пациентов - коммуникация между врачами и администратором. Администратор производит запись к разным врачам и врачи могут видеть это удаленно, также врачи могут также удаленно помечать в своем аккаунте для администратора дни и время, в которые они принимать не смогут.
2. История болезни и назначений - вносится врачом, также размещается на сервере - вкратце где-то так
Важно: есть работающая в программа, в которой не устраивает сырость и нестабильность работы некоторых функций , но которая вполне может быть использована как наглядный пример
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