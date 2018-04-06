Native API компонента для 1С v8.2 на C#

Системное программированиеЗакрыт2 заявки565 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать внешнюю компоненту по стандартам 1С  

Всю необходимую информацию можно найти по ссылке:  

its.1c.ru/db/metodtorg#co...  

В нэте есть различные варианты примеров на других языках вам в помощь. Результат нужен в виде исходников именно на C# (потому что в нем я чуток хотя бы разбираюсь).  

Сама компонента должна выполнять минимальный функционал:  

- Подключаться к 1С без предварительной регистрации в реестре (regasm и т д) согласно специфики Native api 1C.  

- Должна использовать две дополнительные библиотеки классов (jni4net и дополнение к ней)  

- Фактически должна содержать 3 метода. 2 простые – сложение строк и чисел и 1 выполнение простого метода без параметров из подключенной библиотеки с возвращением результата типа строка. 

Для первичной проверки нужно предоставить скомпилированную DLL для возможности самостоятельной проверки работы компоненты. Как результат нужны именно исходные коды для самостоятельной дальнейшей разработки.  

Версия VS2012. Можно и более позднюю.

6 лет назад
Lectorkoba
39 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа для регистрации и ведения пациентов

    Необходима программка для небольшой клиники. Основная идея такова: программа размещается на сервере и выполняет две основные функции: 1.Запись пациентов - коммуникация между врачами и администратором. Администратор производит запись к разным врачам и врачи могут видеть это ...

    Системное программирование20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить ip-tv

    ip-tv сервер на линуксе с установленным tvheadent. Проблема основная - периодически заикаются каналы. Также не верно работает тв программа и подхватываются не все логотипы каналов. Рассмотрю только человека с опытом работы и настройки ip-tv сервера, ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы

    $1000

    Очень быстрое создание b-версии сайта на 4 страницы (1 день на страницу)  (с использованием библиотек) js. Например [url=http://www.highcharts.com/]www.highcharts.com[/url] или аналогичных. Сайт содержит 1 график 3d  и графики 2d Должно получиться: 1) Быстро (см. сроки) 2) Красиво (по дизайну только рекомендации) ТЗ не ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cделать программу

    Необходимо сделать программу, есть подробное ТЗ Его покажу кандидатам, задание срочное Оставляйте заявки, кто сейчас свободен и готов обсудить Оплата по этапно

    Системное программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать программу поиска ONVIF устройств

    Требуется разработать  программу поиска ONVIF устройств (IP камер)    1) Поиск ONVIF устройств в локальной сети.     2) Отображение списка найденных устройств и получение информации об устройствах    Язык программирования Qt, C++    Используемое API должно быть кросс-платформенным.    Модуль нужен в исходных кодах ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с windows-server 2016 и установка ПО для HOSTcms

    $18

    Есть VPS (Windows Server 2016)Есть бекаб (файлы/база) сайта на HostCMS.Корпорация 6.7.2 (PHP 5.6.3).Необходимо установить все необходимое для работы данной системы программы и модули, чисто настроить.Приложил скрин минимальных требований HostCMS.Не забыть: настроить htaccess, отправку писем (домен ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать ПО

    Добрый день! Необходимо написать простое ПО для небольшой фирмы. А именно, необходима программа для ведения сотрудником базы клиентов (таблица в приложении), также хотелось бы, что бы программа была сетевая, каждый сотрудник мог вести свою отдельную ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад