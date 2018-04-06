Native API компонента для 1С v8.2 на C#

Необходимо написать внешнюю компоненту по стандартам 1С

Всю необходимую информацию можно найти по ссылке:

its.1c.ru/db/metodtorg#co...

В нэте есть различные варианты примеров на других языках вам в помощь. Результат нужен в виде исходников именно на C# (потому что в нем я чуток хотя бы разбираюсь).

Сама компонента должна выполнять минимальный функционал:

- Подключаться к 1С без предварительной регистрации в реестре (regasm и т д) согласно специфики Native api 1C.

- Должна использовать две дополнительные библиотеки классов (jni4net и дополнение к ней)

- Фактически должна содержать 3 метода. 2 простые – сложение строк и чисел и 1 выполнение простого метода без параметров из подключенной библиотеки с возвращением результата типа строка.

Для первичной проверки нужно предоставить скомпилированную DLL для возможности самостоятельной проверки работы компоненты. Как результат нужны именно исходные коды для самостоятельной дальнейшей разработки.

Версия VS2012. Можно и более позднюю.