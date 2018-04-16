Разработка сетевой библиотеки по API

Задача не такая простая как кажется на первый взгляд. Мне нужен исходный код на c# или vb.net Требуется добраться до входящего видео потока Skype. Вариант с захватом куска экрана по размерам окна Skype не подходит. Нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать сетевую билиотеку (API есть, но нужна доработка). Кто подойдет - спецы со знанием С++, boost, Poco, Qt.
Оплата достойная - бонусы за досрочное выполнение.
Кто не подойдет - местные зажравшиеся "звезды" с космическими ценами, студии, посредники, а также фрилансеры которые пропадают-или не отвечают в личку. Цена должна быть коммерчески обоснована (в зависимости от трудозатрат, вашего опыта) - если нет, то нет смысла предлагать услуги.
Оплата - прямая НА КАРТУ в РУБЛЯХ (или в ДОЛЛАРАХ для очень крутого спеца) - (без всяких вебманей, яндекс денег и прочего трешака!)
Строгая проверка на портфолио и знание языков и технологий.
Важно! Проект действителен здесь ровно до конца месяца.
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