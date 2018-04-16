Разработка сетевой библиотеки по API

Разработать сетевую билиотеку (API есть, но нужна доработка). Кто подойдет - спецы со знанием С++, boost, Poco, Qt.

Оплата достойная - бонусы за досрочное выполнение.

Кто не подойдет - местные зажравшиеся "звезды" с космическими ценами, студии, посредники, а также фрилансеры которые пропадают-или не отвечают в личку. Цена должна быть коммерчески обоснована (в зависимости от трудозатрат, вашего опыта) - если нет, то нет смысла предлагать услуги.

Оплата - прямая НА КАРТУ в РУБЛЯХ (или в ДОЛЛАРАХ для очень крутого спеца) - (без всяких вебманей, яндекс денег и прочего трешака!)

Строгая проверка на портфолио и знание языков и технологий.

Важно! Проект действителен здесь ровно до конца месяца.