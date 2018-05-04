Приложение для Windows (на Unity)

Системное программированиеЗавершен4 заявки358 просмотров
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Необходимо приложение для Win 7 – 10, при запуске которого отображается поле (см. прил), разделенное на 12 секций. При выборе предмета (нажатии на секцию), фон секции подсвечивается зеленым и отправляется MQTT сообщение в определенный топик.

Желательно разработка на Unity, для него есть библиотека MQTT. Но можем рассмотреть и другие варианты.

Unity
6 лет назад
blbhoy
Кирилл 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DezmontDeXa
Александр 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$100
3 дня
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