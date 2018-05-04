Приложение для Windows (на Unity)

Необходимо приложение для Win 7 – 10, при запуске которого отображается поле (см. прил), разделенное на 12 секций. При выборе предмета (нажатии на секцию), фон секции подсвечивается зеленым и отправляется MQTT сообщение в определенный топик.

Желательно разработка на Unity, для него есть библиотека MQTT. Но можем рассмотреть и другие варианты.