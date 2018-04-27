Программист на odoo - phyton

Системное программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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на выполнениt задач по программированию специалиста по odoo

PSQL phyton

условия работы

1. мелкая тестовая задача

2. предоставление задач и заказа

возможно работать постоянно в команде

6 лет назад
free-appru
Никита 
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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