Программист на odoo - phyton

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на выполнениt задач по программированию специалиста по odoo
PSQL phyton
условия работы
1. мелкая тестовая задача
2. предоставление задач и заказа
возможно работать постоянно в команде
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