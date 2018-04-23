СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО ХОСТИНГА

Необходимо написать внешнюю компоненту по стандартам 1С Всю необходимую информацию можно найти по ссылке: [url=https://its.1c.ru/db/metodtorg#content:3221:hdoc:_toc235443216]its.1c.ru/db/metodtorg#co...[/url] В нэте есть различные варианты примеров на других языках вам в помощь. Результат нужен в виде исходников именно на C# (потому что в ...