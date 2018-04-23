Нужен толковый специалист, для создания нового проекта игрового хостинга. ТЗ и все моменты обговариваются лично. Панель управления для хостинга - есть. Нужно только все поставить и настроить. ТЕГИ: LINUX SERVER WEB PHP ООП
Нужен алгоритм/пример/готовое решение защиты программы C#
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, имеется некий софт, стоит Проверка через сервер по БД на наличие лицензии
Пользовался ILProtector, сегодня сменил на другой пакер, т.к узнал что софт взломали
Нужен пример/советы/готовая функция для доп.защиты программы желательно с возможностью блокировать лицензию при отриц. проверке
Связку можно любую, есть хостинг и бд можно так же там, можно на стороне клиента
Главная проблема сделать так, чтобы даже при анпаке кода было невозможно/трудно/муторно убирать или изменять эту проверку
В заявках пишите сразу цену и сроки, пожалуйста.
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