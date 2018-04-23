Нужен алгоритм/пример/готовое решение защиты программы C#

Добрый день, имеется некий софт, стоит Проверка через сервер по БД на наличие лицензии

Пользовался ILProtector, сегодня сменил на другой пакер, т.к узнал что софт взломали

Нужен пример/советы/готовая функция для доп.защиты программы желательно с возможностью блокировать лицензию при отриц. проверке

Связку можно любую, есть хостинг и бд можно так же там, можно на стороне клиента

Главная проблема сделать так, чтобы даже при анпаке кода было невозможно/трудно/муторно убирать или изменять эту проверку

В заявках пишите сразу цену и сроки, пожалуйста.