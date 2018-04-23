Нужен алгоритм/пример/готовое решение защиты программы C#

Системное программированиеЗакрыт1 заявка228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, имеется некий софт, стоит Проверка через сервер по БД на наличие лицензии

Пользовался ILProtector, сегодня сменил на другой пакер, т.к узнал что софт взломали

Нужен пример/советы/готовая функция для доп.защиты программы желательно с возможностью блокировать лицензию при отриц. проверке

Связку можно любую, есть хостинг и бд можно так же там, можно на стороне клиента

Главная проблема сделать так, чтобы даже при анпаке кода было невозможно/трудно/муторно убирать или изменять эту проверку

В заявках пишите сразу цену и сроки, пожалуйста.

6 лет назад
LawlietZZZ
Артём 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО ХОСТИНГА

    Нужен толковый специалист, для создания нового проекта игрового хостинга. ТЗ и все моменты обговариваются лично. Панель управления для хостинга - есть. Нужно только все поставить и настроить. ТЕГИ: LINUX SERVER WEB PHP ООП

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для Windows (на Unity)

    Необходимо приложение для Win 7 – 10, при запуске которого отображается поле (см. прил), разделенное на 12 секций. При выборе предмета (нажатии на секцию), фон секции подсвечивается зеленым и отправляется MQTT сообщение в определенный топик. Желательно ...

    Unity
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Исправить JavaFX приложение (Linux)

    Наше  JavaFX приложение выдаёт ошибку при запуске на Ubuntu. Нужно найти и устранить проблему.  Текст ошибки: java.lang.NullPointerException     at com.sun.prism.es2.ES2SwapChain.createGraphics(ES2SwapChain.java:214)     at com.sun.prism.es2.ES2SwapChain.createGraphics(ES2SwapChain.java:40)     at com.sun.javafx.tk.quantum.PresentingPainter.run(PresentingPainter.java:87)     at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)     at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308)     at com.sun.javafx.tk.RenderJob.run(RenderJob.java:58)     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)     at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)     at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumRenderer$PipelineRunnable.run(QuantumRenderer.java:125)     at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

    Linux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сетевой библиотеки по API

    $1500

    Разработать сетевую билиотеку (API есть, но нужна доработка). Кто подойдет - спецы со знанием С++, boost, Poco, Qt. Оплата достойная - бонусы за досрочное выполнение. Кто не подойдет - местные зажравшиеся "звезды" с космическими ценами, студии, ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Захват видео из Skype

    $400

    Задача не такая простая как кажется на первый взгляд. Мне нужен исходный код на c# или vb.net Требуется добраться до входящего видео потока Skype. Вариант с захватом куска экрана по размерам окна Skype не подходит. Нужно сделать ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поднять прокси IPv6 на моем сервере.

    Добрый день. Требуется поднять прокси IPv6 (Ru)на моем VPS/VDS сервере. 100-200 шт. Прокси требуется для работы в программе для МФ и МЛ в Инстаграм. Провайдера/хостера пока не нашел.  Укажите стоимость Вашей работы по настройке сервера + рекомендации по поиску ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Native API компонента для 1С v8.2 на C#

    Необходимо написать внешнюю компоненту по стандартам 1С   Всю необходимую информацию можно найти по ссылке:   [url=https://its.1c.ru/db/metodtorg#content:3221:hdoc:_toc235443216]its.1c.ru/db/metodtorg#co...[/url]   В нэте есть различные варианты примеров на других языках вам в помощь. Результат нужен в виде исходников именно на C# (потому что в ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программа для регистрации и ведения пациентов

    Необходима программка для небольшой клиники. Основная идея такова: программа размещается на сервере и выполняет две основные функции: 1.Запись пациентов - коммуникация между врачами и администратором. Администратор производит запись к разным врачам и врачи могут видеть это ...

    Системное программирование20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад