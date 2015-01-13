Консультант интернет-магазина, call-менеджер

Обзвонить базу клиентов, и узнать требования. Оплата 3000 р. за 20 звонков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 февраля - последний день приема заявок, после чего мы свяжемся с кандидатами.
Ищем менеджера в интернет-магазин на постоянную основу для работы удаленно.
Задачи и обязанности:
• Обработка заказов, поступивших в интернет-магазин;
• Прием входящих звонков от клиентов интернет-магазина;
• Консультирование клиентов интернет-магазина по вопросам доставки, оплаты заказов, наличии товара и др.
Профессиональные требования:
• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: интернет, электронная почта, Skype, Word/Excel;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Чёткая дикция;
• Желание развиваться в этой области;
• Быстрая обучаемость;
• Личные качества: коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, внимательность;
• Вежливость и доброжелательность в общении с клиентами;
• Опыт работы в интернет-магазине приветствуется.
Прочие требования:
• Наличие современного ПК (монитор не менее 17 дюймов);
• Отсутствие посторонних шумов в рабочий период;
• Наличие качественной гарнитуры или смартфона;
• Наличие быстрого Интернета (не менее 2 мбит/сек), никаких 3G-модемов
Условия:
• Тематика интернет-магазина: аксессуары для мобильных устройств
• График работы: 5/2, с 9 до 18ч по мск. (возможна корректировка)
• Полная занятость, удаленная работа
Оплата:
Зарплата от 15000 до 30000 руб (оклад +% за выполненный заказ)
Заработная плата выплачивается 2 раза в мес. на карту или эл.кошелек. В первый месяц возможна еженедельная оплата.
Возможно заключение трудового договора.
Удаленное обучение до 3-х дней.
В ответе укажите свой опыт работы, почему хотите работать удаленно. Также, обязательно, укажите причину (-ы), почему я должен выбрать именно вас.
С кандидатами пообщаемся в скайпе, и можно будет приступать к обучению/работе.
PS: отвечает только в самой вакансии. Ответы, отправленные в личные сообщения, не рассматриваются
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