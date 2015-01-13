Консультант интернет-магазина, call-менеджер

Служба поддержкиЗакрыт128 заявок2277 просмотров
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1 февраля - последний день приема заявок, после чего мы свяжемся с кандидатами.

Ищем менеджера в интернет-магазин на постоянную основу для работы удаленно.

Задачи и обязанности:

• Обработка заказов, поступивших в интернет-магазин;

• Прием входящих звонков от клиентов интернет-магазина;

• Консультирование клиентов интернет-магазина по вопросам доставки, оплаты заказов, наличии товара и др.

Профессиональные требования:

• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: интернет, электронная почта, Skype, Word/Excel;

• Грамотная устная и письменная речь;

• Чёткая дикция;

• Желание развиваться в этой области;

• Быстрая обучаемость;

• Личные качества: коммуникабельность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, внимательность;

• Вежливость и доброжелательность в общении с клиентами;

• Опыт работы в интернет-магазине приветствуется.

Прочие требования:

• Наличие современного ПК (монитор не менее 17 дюймов);

• Отсутствие посторонних шумов в рабочий период;

• Наличие качественной гарнитуры или смартфона;

• Наличие быстрого Интернета (не менее 2 мбит/сек), никаких 3G-модемов

Условия:

• Тематика интернет-магазина: аксессуары для мобильных устройств

• График работы: 5/2, с 9 до 18ч по мск. (возможна корректировка)

• Полная занятость, удаленная работа

Оплата:

Зарплата от 15000 до 30000 руб (оклад +% за выполненный заказ)

Заработная плата выплачивается 2 раза в мес. на карту или эл.кошелек. В первый месяц возможна еженедельная оплата.

Возможно заключение трудового договора.

Удаленное обучение до 3-х дней.

В ответе укажите свой опыт работы, почему хотите работать удаленно. Также, обязательно, укажите причину (-ы), почему я должен выбрать именно вас.

С кандидатами пообщаемся в скайпе, и можно будет приступать к обучению/работе.

PS: отвечает только в самой вакансии. Ответы, отправленные в личные сообщения, не рассматриваются

9 лет назад
kms_bronx
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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