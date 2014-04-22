Настроить админку биллинга ISP

Служба поддержкиЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Здравствуйте. Нужно настроить админку биллинга ISP стандартного

1. Подключить к серверу и настроить тарифные планы хостинга

2. Подключить и настроить продажу доменов (аккаунт у ресселлера resellerclub.com имеется)

10 лет назад
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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