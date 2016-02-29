Необходимо провести анкетирование по Техническому заданию. Желательно, чтобы имели опыт работы с онлайн-ресурсами по анкетированию.
Обработать заявки на сайте
Направление - Туризм.
Предоставляется база и айпи телефония.
Необходимо обработать имеющиеся заявки.
Заявки фрилансеров
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