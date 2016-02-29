Необходимо сделать холодный обзвон предприятий, в общем 100 штук (те кто не возьмут трубку не считаются). Базу предприятий (сайт откуда брать) предоставлю. Разговоры нужно записать в аудио, звонить будем со скайпа (оплата звонков с меня). Результат каждого звонка записываем в exel таблицу, успешный/нет, и ещё пару параметров. Текст всего разговора с возможными ответами выдам исполнителю в ЛС.

Просьба писать цену за 1 удачный звонок. Никаких матов и оскорблений, хоть 1 мат/оскорбление того, кому звоните - не выплачивается ни за один звонок.

Требования:

Возраст 16+ (Чтобы голос был нормальный, а не детский).

Хорошо знать русский язык, четко и внятно говорить.

Будем предлагать доставку кое-каких товаров.