Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о наличии товара и его стоимость. Базу вам необходимо найти самостоятельно. Отчет в Excel. На обзвон вам потребуется примерно 3 часа. Оплата почасовая - 80 ...
Обзвон «холодной» базы клиентов
Мы – компания, предоставляющая помещения под вечеринки и дни рождения в аренду.
Обзвон базы компаний, занимающихся проведением праздников в Москве с предложением площадки.
От соискателя:
- Обзвонить базу клиентов (около 500) в течение недели,
- Связаться с ответственным / получить контакты ответственного в компании по поиску помещения (фио, email, телефон),
- Рассказать о площадке (скрипт предоставляется),
- После каждого дня работы заполнять базу обзвона в excel: фио партнера,
его почта, тел., степень заинтересованности, его предложения.
Требования к соискателю:
- Обязательно (!) опыт работы с «холодными» звонками и навыки продаж по телефону
- Грамотная речь, безупречная дикция, отсутствие акцента, приятный голос, исполнительность.
- Обязательно (!) возможность пообщаться с Вами по тел. – выбор кандидата
ТОЛЬКО после прямого общения с ним/ей по телефону/скайпу.
Условия:
10 руб. за звонок + при успешном выполнении задач работа с другими базами
Телефонную связь оплачиваем отдельно
Компании, в которые не удалось дозвониться, не оплачиваются.
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