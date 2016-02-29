Обзвон «холодной» базы клиентов на следующей неделе

Мы – компания, предоставляющая помещения под вечеринки и дни рождения в аренду.

Обзвон базы компаний, занимающихся проведением праздников в Москве с предложением площадки.

От соискателя:

- Обзвонить базу клиентов (около 500) в течение недели,

- Связаться с ответственным / получить контакты ответственного в компании по поиску помещения (фио, email, телефон),

- Рассказать о площадке (скрипт предоставляется),

- После каждого дня работы заполнять базу обзвона в excel: фио партнера,

его почта, тел., степень заинтересованности, его предложения.

Требования к соискателю:

- Обязательно (!) опыт работы с «холодными» звонками и навыки продаж по телефону

- Грамотная речь, безупречная дикция, отсутствие акцента, приятный голос, исполнительность.

- Обязательно (!) возможность пообщаться с Вами по тел. – выбор кандидата

ТОЛЬКО после прямого общения с ним/ей по телефону/скайпу.

Условия :

10 руб. за звонок + при успешном выполнении задач работа с другими базами

Телефонную связь оплачиваем отдельно

Компании, в которые не удалось дозвониться, не оплачиваются.