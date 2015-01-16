Обзвон клиентской базы оператором колл-центра

Есть определенная база клиентов - небольших юридических лиц в ближайшем Подмосковье, которую необходимо обзвонить. Это холодный обзвон, хотя есть два различных алгоритма беседы, скрипта, которые представляют предложение в максимально интересном свете с первых минут разговора.

Продукт - программное обеспечение для агентств недвижимости, а также, возможно, франшиза известной в Москве/МО сети агентств недвижимости.

Необходимые качества:

- навыки общения по телефону

- навыки «холодных» звонков

- приятный голос

- терпение и нераздражительность

Цель звонка - назначение встречи с лицом, принимающем решения, либо хотя бы получение его контакта и проявление заинтересованности в дальнейшем диалоге.

В дальнейшем возможен и предпочтителен переход на постоянную занятость с гибким графиком и регулярный контакт с имеющимися клиентами на абонентской плате.

Оплата как сдельная, так и премиальная.

Звонки по айпи телефонии, мы ее оплачиваем дополнительно.

Прошу оценить стоимость Ваших трехсот (например) звонков и время, необходимое Вам для их совершения.