Обзвон клиентской базы оператором колл-центра

Обзвонить базу клиентов, и узнать требования. Оплата 3000 р. за 20 звонков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть определенная база клиентов - небольших юридических лиц в ближайшем Подмосковье, которую необходимо обзвонить. Это холодный обзвон, хотя есть два различных алгоритма беседы, скрипта, которые представляют предложение в максимально интересном свете с первых минут разговора.
Продукт - программное обеспечение для агентств недвижимости, а также, возможно, франшиза известной в Москве/МО сети агентств недвижимости.
Необходимые качества:
- навыки общения по телефону
- навыки «холодных» звонков
- приятный голос
- терпение и нераздражительность
Цель звонка - назначение встречи с лицом, принимающем решения, либо хотя бы получение его контакта и проявление заинтересованности в дальнейшем диалоге.
В дальнейшем возможен и предпочтителен переход на постоянную занятость с гибким графиком и регулярный контакт с имеющимися клиентами на абонентской плате.
Оплата как сдельная, так и премиальная.
Звонки по айпи телефонии, мы ее оплачиваем дополнительно.
Прошу оценить стоимость Ваших трехсот (например) звонков и время, необходимое Вам для их совершения.
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