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Агентство предлагает интересную должность менеджера чата на американском дейтинговом сайте.

Если ты – коммуникабельный, креативный и ищешь дружескую, энергичную команду, то здесь твое место.

Мы ждем именно тебя, если ты:

Имеешь минимальные знания английского языка, или удачно пользуешься переводчиком;

Ответственный и энергичный;

Стремишься к новому и постоянно совершенствуешься;

Любишь общаться с людьми;

Заботишься о деталях;

Способен быстро реагировать и выстраивать долгосрочные отношения.

Твои обязанности:

Общение с клиентами и привлечение новых;

Обработка заявок;

контроль выполнения работы;

Быстрая реакция на запросы. Развитие доверия с клиентами.

Мы готовы:

Учить и поддерживать стажировку;

Гибкий график 8-9 часов 6 дней в неделю и выходной выбираешь себе сам;

Предлагать карьерный рост;

Обеспечивать стабильную, своевременную оплату труда и возможность бонусов.

Заинтересовало предложение? Пиши мне в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2