Задачи: 1. Добавить подразделы(они есть) в разделе верхнего меню "Услуги" 2. Добавить соглашение о политике обработки данных в пару форм --------------------- Сроки и стоимость
Оператор в онлайн чат онлайн-обменника - ночное время
Ищу сотрудника для работы в онлайн обменнике uniex.co.
График работы с 23-00 до 08-00 Мск\Киев
Пн-Пт + Суббота и Воскресенье с 10-00 до 16-00
Работа удаленная
Оклад - от 400 у.е.\мес.
Испытательный срок - месяц
Обязательные навыки:
Письменная грамотность русский, английский
Английский upper intermediate - письменный
Опытный пользователь ПК
Стрессоустойчивость
Быть внимательным в цифрах\числах
Приоритет будут иметь кандидаты которые:
Имеют понятие, что такое блокчейн
Базово понимают суть электронных и криптовалют
Пользовались криптовалютными кошельками
Имеется опыт работы в IT сфере
Что нужно делать:
Помогать пользователям работать с нашим сервисом,
проверять заявки, прочее.
Будьте готовы к собеседованию по скайпу.
Отправлять резюме на почту [email protected]
Подробное и честное резюме - залог Вашего трудоустройства :)
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