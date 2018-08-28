Оператор в онлайн чат онлайн-обменника - ночное время

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт8 заявок3169 просмотров

Ищу сотрудника для работы в онлайн обменнике uniex.co.

График работы с 23-00 до 08-00 Мск\Киев

Пн-Пт + Суббота и Воскресенье с 10-00 до 16-00

Работа удаленная

Оклад - от 400 у.е.\мес.

Испытательный срок - месяц

Обязательные навыки:

Письменная грамотность русский, английский

Английский upper intermediate - письменный

Опытный пользователь ПК

Стрессоустойчивость

Быть внимательным в цифрах\числах

Приоритет будут иметь кандидаты которые:

Имеют понятие, что такое блокчейн

Базово понимают суть электронных и криптовалют

Пользовались криптовалютными кошельками

Имеется опыт работы в IT сфере

Что нужно делать:

Помогать пользователям работать с нашим сервисом,

проверять заявки, прочее.

Будьте готовы к собеседованию по скайпу.

Отправлять резюме на почту [email protected]

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7 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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