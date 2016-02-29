Требуется обзвонить 30 компаний

Необходимо сделать холодный обзвон предприятий, в общем 100 штук (те кто не возьмут трубку не считаются). Базу предприятий (сайт откуда брать) предоставлю. Разговоры нужно записать в аудио, звонить будем со скайпа (оплата звонков с меня). ...