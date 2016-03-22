Кто мы: мы небольшая компания, предоставляющая услуги по обработке заказов интернет-магазинов и частных клиентов. Кого мы ищем: нам нужен человек на обработку заказов клиентов. Это включает в себя - получение и ...
Требуется обзвонить 30 компаний
Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о том о стоимости и сроках производства ящиков-накопителей.
Базу вам необходимо найти самостоятельно.
Отчет в Excel.
На обзвон вам потребуется примерно 3 часа.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?
Спасибо!
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