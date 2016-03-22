Требуется обзвонить 30 компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт2 заявки125 просмотров

Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о том о стоимости и сроках производства ящиков-накопителей.

Базу вам необходимо найти самостоятельно.

Отчет в Excel.

На обзвон вам потребуется примерно 3 часа.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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