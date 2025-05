Ассистент обработки заказов

Кто мы: мы небольшая компания, предоставляющая услуги по обработке заказов интернет-магазинов и частных клиентов.

Кого мы ищем: нам нужен человек на обработку заказов клиентов. Это включает в себя

- получение и отправка данных с различных веб-сервисов

- заполнение заявок на заказы

- заполнение веб-форм и таблиц

- мониторинг статуса заказов

- предоставление отчетности менеджеру

Что вы должны уметь:

- Обращаться с Excel, Word на базовом уровне, с электронной почтой, умение заполнять веб-формы (регистрации, заказов)

- Быть в состоянии установить необходимые программмы по инструкции

- Важно! усидчивость и старательность, т.к. работа зачастую монотонна и требует концентрации. Если вы не готовы к повторяющемуся и усердному труду, то эта работа вам не подойдет)

- Знать английский язык на базовом уровне (If I'll ask you "how are you", you must say me "I'm fine", not Чо?)

- Важно! свободное время с 6 вечера по Москве до 1 ночи)

Условия:

- работа в вечернее время (с 6 по Москве или 5 по Киеву)

- оплата в долларах

- удаленная работа

Оплата: 400 долларов в месяц (+бонусы)

Контакт: skype - nopassm