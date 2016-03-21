Для работы в службе поддержки онлайн сервиса ищу адекватного человека. Требования: - знание английского на уровне свободного письменного общения - быть онлайн не меньше 9 часов в день - ...
Ассистент обработки заказов
Кто мы: мы небольшая компания, предоставляющая услуги по обработке заказов интернет-магазинов и частных клиентов.
Кого мы ищем: нам нужен человек на обработку заказов клиентов. Это включает в себя
- получение и отправка данных с различных веб-сервисов
- заполнение заявок на заказы
- заполнение веб-форм и таблиц
- мониторинг статуса заказов
- предоставление отчетности менеджеру
Что вы должны уметь:
- Обращаться с Excel, Word на базовом уровне, с электронной почтой, умение заполнять веб-формы (регистрации, заказов)
- Быть в состоянии установить необходимые программмы по инструкции
- Важно! усидчивость и старательность, т.к. работа зачастую монотонна и требует концентрации. Если вы не готовы к повторяющемуся и усердному труду, то эта работа вам не подойдет)
- Знать английский язык на базовом уровне (If I'll ask you "how are you", you must say me "I'm fine", not Чо?)
- Важно! свободное время с 6 вечера по Москве до 1 ночи)
Условия:
- работа в вечернее время (с 6 по Москве или 5 по Киеву)
- оплата в долларах
- удаленная работа
Оплата: 400 долларов в месяц (+бонусы)
Контакт: skype - nopassm
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