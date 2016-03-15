Необходимо провести анкетирование по Техническому заданию. Желательно, чтобы имели опыт работы с онлайн-ресурсами по анкетированию.
Приглашаем на работу менеджеров-операторов в онлайн чат и на телефон
Тематика: остекление, утепление балконов и лоджий, окна ПВХ.
Работа через CRM Битрикс24. При необходимости проинструктируем/научим.
График работы (по Мск):
- Будние дни с 18 до 23
- Сб, Вс с 10 до 22
З/п
15 000 (оклад + %)
В отклике укажите, пожалуйста:
- Не возражаем, если возьмете на себя оба указанных интервала. Если сможете работать только по одному графику из указанных, то напишите какому (пн-пт 18-23 или сб, вс 10-22).
- Опыт работы (если есть) + коротко о себе.
- Ваши предпочтения по платежной системе.
- Где находитесь территориально.
- Ваши контакты.
От вас:
Ответственность при заполнении документации, грамотная устная и письменная речь, уверенный и приятный голос, отсутствие посторонних шумов (животные, ремонт у соседей и т.д.) во время разговора, качественная гарнитура (наушники + микрофон).
Возможность находиться в сети по утвержденному графику, стабильный интернет и оперативная реакция на входящие обращения. Последнее критично важно – будут установлены нормы в секундах для ответа на звонок/обращение клиента в чат.
От нас:
Адекватное руководство, своевременная оплата (оклад + премия по итогам работы), сотрудничество без холодного обзвона.
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