Приглашаем на работу менеджеров-операторов в онлайн чат и на телефон

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт90 заявок1444 просмотра

Тематика: остекление, утепление балконов и лоджий, окна ПВХ.

Работа через CRM Битрикс24.  При необходимости проинструктируем/научим.

График работы (по Мск):

- Будние дни с 18 до 23

- Сб, Вс с 10 до 22

З/п

15 000 (оклад + %)

В отклике укажите, пожалуйста: 

- Не возражаем, если возьмете на себя оба указанных интервала. Если сможете работать только по одному графику из указанных, то напишите какому (пн-пт 18-23 или  сб, вс 10-22).

- Опыт работы (если есть) + коротко о себе.

- Ваши предпочтения по платежной системе.

- Где находитесь территориально.

- Ваши контакты.

От вас:

Ответственность при заполнении документации, грамотная устная и письменная речь, уверенный и приятный голос, отсутствие посторонних шумов (животные, ремонт у соседей и т.д.) во время разговора, качественная гарнитура (наушники + микрофон).

Возможность находиться в сети по утвержденному графику, стабильный интернет и оперативная реакция на входящие обращения. Последнее критично важно – будут установлены нормы в секундах для ответа на звонок/обращение клиента в чат.

От нас:

 Адекватное руководство, своевременная оплата (оклад + премия по итогам работы), сотрудничество без холодного обзвона.

9 лет назад
dimon571
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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