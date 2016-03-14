Холодные звонки!Срочно!

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Закрыт4 заявки280 просмотров

Срочно!На понедельник 14.03.16 нужно 2 человека с для холодных звонков! Прозвон российских компаний-поставщиков товаров промышленной химии (база есть), пока заказ только на понедельник (в дальнейшем, будет много подобных заказов). Обзвонить в среднем 50 компаний, рассказать подготовленный текст о компании, предложить отправить коммерческое предложение,разговор нужно записать (звонить только с мобильного,установить специальную программу для записи звонков). Требования: правильная русская речь, организованность. Детали - в личной переписке.

9 лет назад
nataliia_voitovy
37 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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