Уточнить цены по телефону

Нужно обзвонить 276 контактов.

Источник контактов предоставляем в видекаталога специалистов гаданий и магии на одном из сайтов. Звонки за мой счёт.

Звонки должны быть очень короткими так как нужно просто уточнить цены.

Нужно:

1. Сделать таблицу в эксель с графами:

- имя специалиста (указано на странице)

- Местоположение (указано на странице, в таблице сгруппировать по городам,а не все вперемешку)

- ссылка на страницу

- ссылка на сайт (если есть, указано на странице)

- номер телефона (здесь указать номер, по которому дозвонились)

- Где принимает (дома, в офисе – уточнить)

- можно ли платить кредитными картами (да/нет – уточнить)

- цена обычного приёма фикс. (консультация, гадание, просмотр ситуации)

- цена обычного приёма от (если точную цену назвать не могут)

- цена обычного приёма до (если точную цену назвать не могут)

- цена обычного приёма средняя (если точную цену назвать не могут, сделать автоматомсреднее от цены от и до)

- цена снятия сглаза фикс.

(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)

- цена снятия порчи фикс.

(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)

- цена приворота фикс.

(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)

- Ваши комментарии (всё, что вы считаете нужным от ощущений разговора сспециалистом)

2. Все звонки сделать через одну из программ: https://zadarma.com/ru/support/instructions/windows/

Звонкинужно записать, файлы выслать мне. Название файлов должен быть номер телефона

по которому дозвонились (если разговоров было несколько, то просто добавлять в

конце названия цифру номера разговора по счёту).