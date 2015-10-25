Уточнить цены по телефону

Регистрация на площадках: [url=https://www.google.com/local/business/?hl=ru]Google Адреса[/url] Необходимо зарегистрировать одну организацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обзвонить 276 контактов.
Источник контактов предоставляем в видекаталога специалистов гаданий и магии на одном из сайтов. Звонки за мой счёт.
Звонки должны быть очень короткими так как нужно просто уточнить цены.
Нужно:
1. Сделать таблицу в эксель с графами:
- имя специалиста (указано на странице)
- Местоположение (указано на странице, в таблице сгруппировать по городам,а не все вперемешку)
- ссылка на страницу
- ссылка на сайт (если есть, указано на странице)
- номер телефона (здесь указать номер, по которому дозвонились)
- Где принимает (дома, в офисе – уточнить)
- можно ли платить кредитными картами (да/нет – уточнить)
- цена обычного приёма фикс. (консультация, гадание, просмотр ситуации)
- цена обычного приёма от (если точную цену назвать не могут)
- цена обычного приёма до (если точную цену назвать не могут)
- цена обычного приёма средняя (если точную цену назвать не могут, сделать автоматомсреднее от цены от и до)
- цена снятия сглаза фикс.
(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)
- цена снятия порчи фикс.
(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)
- цена приворота фикс.
(ТО ЖЕ САМОЕ ОТ, ДО, СРЕДНЯЯ)
- Ваши комментарии (всё, что вы считаете нужным от ощущений разговора сспециалистом)
2. Все звонки сделать через одну из программ: https://zadarma.com/ru/support/instructions/windows/
Звонкинужно записать, файлы выслать мне. Название файлов должен быть номер телефона
по которому дозвонились (если разговоров было несколько, то просто добавлять в
конце названия цифру номера разговора по счёту).
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