Необходимо правильно настроить рекламную кампанию на результат в конверсиях (онлайн продажи услуги). Целевая группа - фотографы Страны - запад
50 постов с ссылкой на рыболовных форумах
Нужно под конкретные ключевые фразы подобрать рыболовные форумы и написать там рекомендательный пост от имени рыбака и поставить ссылку на сайт рыболовного клуба.
Форумы, публиковать на которых НЕЛЬЗЯ:
Тут запросы по которым надо найти форумы и адрес страницы, куда должна вести ссылка с рекомендательного поста:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rsLFCCxtISv75n7MieDrguCYuGPhtSWeR8Hej5L2d3c/edit?usp=sharing
Нужно 50 штук - по 2 ссылки на каждое ключевое слово.
ссылки можно ставить безанкорные
Форумы нужны исключительно по рыбалке - их полно.
Называйте стоимость одной ссылки или ценник за весь проект.
На выполнение 2 недели.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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