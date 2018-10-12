50 постов с ссылкой на рыболовных форумах

Нужно под конкретные ключевые фразы подобрать рыболовные форумы и написать там рекомендательный пост от имени рыбака и поставить ссылку на сайт рыболовного клуба.

Форумы, публиковать на которых НЕЛЬЗЯ:

rusfishing.ru

allforangler.ru

Тут запросы по которым надо найти форумы и адрес страницы, куда должна вести ссылка с рекомендательного поста:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rsLFCCxtISv75n7MieDrguCYuGPhtSWeR8Hej5L2d3c/edit?usp=sharing

Нужно 50 штук - по 2 ссылки на каждое ключевое слово.

ссылки можно ставить безанкорные

Форумы нужны исключительно по рыбалке - их полно.

Называйте стоимость одной ссылки или ценник за весь проект.

На выполнение 2 недели.