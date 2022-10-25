Настройка рекламы в соцсетях

$299
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен1 заявка47 просмотров

Задача — настроить эффективную рекламу для детского сада и школы в Фейсбуке и Инстаграме.

3 года назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$299
18 дней
Работа сделана профессионально и в срок, результаты есть. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством остался доволен. Полное понимание и поддержка со стороны заказчика.Буду рад новым задачам! Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

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