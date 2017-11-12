Необходимо нагнать 1500 подписчиков для свежесозданной страницы.

Задача:Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме. Цена: 100 рублей -за ссылку ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ...