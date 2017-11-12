Вот, что есть сейчас: https://www.youtube.com/channel/UCn99wjJrgW9ATaOYDMCkjRQ нужно оформить главную страницы, проверить все настройки, связать ссылкой с сайтом и т.д.
Необходимо нагнать 1500 подписчиков для свежесозданной страницы.
На бизнес страницу бренда в ФБ нужны лайки на страницу 1500
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ведение и продвижение группы в инстаграм, страница турфирмы, иркутская область, опыт обяхателенСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо набирать реальных людей в группу в контактеСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача:Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме. Цена: 100 рублей -за ссылку ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка контент-плана (основные разделы) и темы для 20 постов для страницы медицинского центра в facebook. Обязательно с опытом работы в данной тематике. Присылайте ссылки на каналы центров, продвижением которых занимались.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Работа на месяц. Тематика - криптовалюты, ICO Ищем человека, который будет делать посты соответствующие нашей тематике. Пример - https://goo.gl/UjHbVb Пишите цены.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть список англоязычных форумов (нужно среднее знание английского). Что нужно сделать: регистрация на форумах (корпоративный емайл предоставляю)постинг основной темыпоиск определенных веток по ключевы словам (около 50)постинг в найденых ветках текста, который я предоставлюотчет о ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно 500 подписчиков в группу в контакте, можно ботов, но без собак. Оплата по факту на яндекс.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Коллеги, добрый день, необходима РК в FB и Инсте + ее соправождение Сайт: https://krylenko-apart.ru/ Регион: СПб Аудитория: 25+/ инвестиции в нежвижимостьСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Сегмент - букеты цветов от 1000 до 12000р Регион - Ростов-на-Дону Только качественный трафик Пишите цену за ваши услуги. Возможные сроки.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад