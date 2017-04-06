Привести группу вк в продающий внешний вид и продвинуть

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок165 просмотров

Группа по продаже мяса в Воронеже.

Ваши предложения по продвижению,примерный план работ,срок и стоимость?

8 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$100
30 дней
Работу Александр делает качественно, регулярно. Группа растет. Спасибо!
Отличный заказчик, всем очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)