Наш сайт giftman.ru нужно настроить таргетированную рекламу ВК Стоимость, сроки? Таргетинг по участникам групп конкурентов, базу нужно собрать.
Раскрутка проекта в соц. сетях
Требуется консультация (поговорить за деньги, главное условие что бы беседа вышла полезной) по раскрутке сайта в социальных сетях (выбор сетей, планирование бюджета, планирование алгоритма и методов продвижения, автопостинг с сайта + синонимайзинг с целью снижения затрат, викторины-конкурсы). Продолжительность косультации 2 часа (пройдут как 5 минут, проверено).
Прошу подтвердить свой опыт ссылками на продвигаемые данным методом ресурсы (возможно кратким описание проектов можно через ЛС. Например: было ноль, сделано то-то, стало так-то).
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