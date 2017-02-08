Раскрутка проекта в соц. сетях

Требуется консультация (поговорить за деньги, главное условие что бы беседа вышла полезной) по раскрутке сайта в социальных сетях (выбор сетей, планирование бюджета, планирование алгоритма и методов продвижения, автопостинг с сайта + синонимайзинг с целью снижения затрат, викторины-конкурсы). Продолжительность косультации 2 часа (пройдут как 5 минут, проверено).

Прошу подтвердить свой опыт ссылками на продвигаемые данным методом ресурсы (возможно кратким описание проектов можно через ЛС. Например: было ноль, сделано то-то, стало так-то).