Раскрутка проекта в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки179 просмотров

Требуется консультация (поговорить за деньги, главное условие что бы беседа вышла полезной) по раскрутке сайта  в социальных сетях (выбор сетей, планирование бюджета, планирование алгоритма и методов продвижения, автопостинг с сайта + синонимайзинг с целью снижения затрат, викторины-конкурсы). Продолжительность косультации 2 часа (пройдут как 5 минут, проверено).

Прошу подтвердить свой опыт ссылками на продвигаемые данным методом ресурсы (возможно кратким описание проектов можно через ЛС. Например: было ноль, сделано то-то, стало так-то).

8 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

Irina_Shatokhina
Ирина Шатохина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Грамотный специалист. Разбирается в вопросах SMM лучше из всех с кем общался до этого. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень добросовестный заказчик. Задачи ставит четко, не меняя мнение по 10 раз в процессе работы. Очень открыт в общении и всеми силами способствует выполнению заказа.

Заявки фрилансеров

Irina_Shatokhina
Ирина Шатохина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад