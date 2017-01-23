Нужен специалист по Facebook API. Проконсультироваться.
Настроить таргетированную рекламу ВК
Наш сайт giftman.ru
нужно настроить таргетированную рекламу ВК
Стоимость, сроки?
Таргетинг по участникам групп конкурентов, базу нужно собрать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуются редакторы в паблики Вконтакте на тему киберспорт. Обязанности: - Ежедневная публикация новостей киберспорта до 10 постов - Ежедневная публикация "интересного аудитории" контента(изображения, факты и тд) от 10 до 15 ...Социальные сети (SMM и SMO)31 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $115
Ищем человека, который хорошо разбирается в продвижении в инстаграм и кому интересна тема моды и стиля Есть англоязычный инстаграм школы моды и стиля – его нужно наполнять ежедневно (2 поста в день) ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем человека, который хорошо разбирается в продвижении в инстаграм и кому интересна тема моды и стиля Есть англоязычный инстаграм школы моды и стиля – его нужно наполнять ежедневно (2 поста в день) на месяц.Уже есть статьи, ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется ежедневное размещение постов (информационный материал предоставляем) , проведение конкурсов, помощь в организации рекламы по бартеру или на выгодных для нас условиях. Рассмотрим ваши предложения.Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Юлия Подала вам заявку в друзья Хочу у вас заказать оформление группы и ютуба и картинки в группу Как мы можем обсудить варианты работы? Мне вас посоветовала Вика ОсенняяСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем таргетолога для рекламы в Facebook Тематика – Ремонт телефонов,ноутбуков. Цели -генерация лидов Для более подробной информации отправлю ТЗ на эмейл/скайп Нужны профессионалы у которых есть хороший опытСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо набрать в группу 3000 живых подписчиков. То есть не фэйков, которых забанят через пару дней, а именно реальных людей, которые будут ставить лайки и репостить. При этом без риска бана группы, и без ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Необходима качественная работа по раскрутке проекта kstan.com.ua в социальных сетях VK и FB. Профили компании: https://www.facebook.com/kstan.com.ua/ https://vk.com/public34277778 Основные приоритеты компании: Развитие бренда ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимы живые, реальные люди (не офферы) в группу ВК. Интересует цена за 1000 человек по каждому из вариантов: 1. Приглашение по критериям (страна + город +пол) 2. Приглашения из группы ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад