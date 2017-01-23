Настроить таргетированную рекламу ВК

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Закрыт8 заявок149 просмотров

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нужно настроить таргетированную рекламу ВК

Стоимость, сроки?

Таргетинг по участникам групп конкурентов, базу нужно собрать.

8 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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