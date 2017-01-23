Просто нагнать оферов, ботов и т.д., 500-1000 шт. Цена, сроки в личку сразу. Без предоплаты.
Редактор паблика Вконтакте
Требуются редакторы в паблики Вконтакте на тему киберспорт.
Обязанности:
- Ежедневная публикация новостей киберспорта до 10 постов
- Ежедневная публикация "интересного аудитории" контента(изображения, факты и тд) от 10 до 15 постов
- Проведение "интересных аудитории" опросов
- Общение с подписчиками и удаление комментариев нарушающих правила
Основная аудитория от 12 до 25 лет
Игры: Dota2, Counter Strike GO, Overwatch
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Кандидатам указать опыт работы, с какими играми из списка сталкивались.
Какой для вас удобный график работы.
Заявки фрилансеров
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