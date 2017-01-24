Нужно прогнать объявления по доскам объявлений

Если у вас есть софт для этого, пишите в личку. Текст самого объявления и регистрационные данные я вам дам.

Пишите, сколько всего досок можете охватить, какова будет стоимость. Можно также размещать в группах вконтакте. Главное - продать товар.

Чем подробнее распишите, тем больше у вас шансов, что я выберу именно вас.