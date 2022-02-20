Продвижение Инстаграмм канала

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок666 просмотров
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задачи 

1 3 качественных поста в день с продающим контентом 

2 поиск контента на западных сайтах

3 выявление и продвижение трафиковых кеш тегов

4 анализ конкурентов 

5 Мониаж видео для Rees и сторис 

6 работа с таргетом

2 года назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад